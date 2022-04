La staffetta è forse la gara più entusiasmante, che racchiude il bello dell’esperienza di squadra, dove gli atleti si incoraggiano a vicenda e si abbracciano dopo la fatica della corsa. Sabato i ragazzi di Atletica 85 Faenza BCC erano numerosi, tesi ed emozionati. Prima della gara si sono avvicinati e si incoraggiavano a vicenda “Se ci crediamo, ce la possiamo fare!”.

Terzo posto per le esordienti femmine nella 4×200, secondo e terzo posto per gli esordienti maschi rispettivamente nella 4×200 e nella 4×50. Per molti dei più piccoli era la prima volta in pista, ma si sono comportati tutti egregiamente.

Per la categoria Ragazzi, Atletica 85 ha conquistato il quinto posto nella 4×100 femminile grazie a Suaci, Martoni, Guerra e Bertoni, che si sono classificate terze, poi, nella 4×800. Quinto posto anche per Bendandi, Ghiselli, Villa e Vespignani nella 4×100 maschile.

Le Cadette Reali, Baldassarri, Battilani e Fiorentini, correndo la 4×100 in un tempo di 57’’4 e conquistando il primo posto hanno avvicinato il record sociale fatto nel 1991, 52’’1, sesto posto ai Campionati Italiani di Staffetta a Viareggio.

Altro primo posto per le Cadette nella 3×1000, con Fiorentini, Reali e Zama, seguite, al secondo posto, da Servadei, Ricci e Leonardi. Anche i maschi nella 3×1000 hanno occupato i primi due gradini del podio: primo posto per Nicolini, Angeli e Cattani, secondo posto per Fabbri, Visani e Panzavolta.

10 aprile 2022, Correggio (RE) – Campionati Regionali 10000 e 30’

Notizie buone anche da Correggio: Claudio Cimatti corre i 30 minuti totalizzando 7390m e ottenendo il quinto posto, mentre Cesare Linguerri purtroppo a metà gara è costretto al ritiro.

Questa volta le buone notizie per Atletica 85 non si esauriscono nei risultati delle gare. Quattro atleti, infatti, sono stati convocati per il Raduno Regionale di alta specializzazione a Misano Adriatico riservato ai migliori atleti della regione che si terrà nel periodo pasquale. Sono Aurora Bacchini (eptathlon), Mattia Ferri (salto in alto), Arianna Marocchi (salto in lungo), Cesare Linguerri (mezzofondo) e il tecnico dei salti, Giancarlo Zama.