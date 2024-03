Siamo con Massimo Bernardi per parlare della sfida di questo 31° turno infrasettimanale con Padova, gara decisiva per l’obiettivo salvezza diretta. Com’è la situazione dopo la convincente vittoria ad Ozzano?

“La situazione è che sppunto siamo reduci da questa bella vittoria contro la Logimatic Group. Abbiamo avuto la fortuna di godere della domenica di riposo, avendo giocato sabato sera, cosi lunedì abbiamo potuto allenarci. Metà allenamento lo ha gestito il preparatore atletico Spadroni mentre l’altra metà l’ho fatto io. Abbiamo strutturato gli allenamenti in maniera mirata nel poco tempo disponibile dettato dal giocare mercoledì sera ma direi che siamo pronti a livello di energie per fare la nostra migliore partita, perché domani sarà una gara molto importante e molto impegnativa. La Virtus Padova è in forma ed è motivata come noi per evitare i playout e, per questo, sarà una match molto importante e molto difficile. Sono incontri duri ma belli da giocare dove noi dovremo continuare il nostro buonissimo periodo in fase di attacco e dove sarà indispensabile mettere in campo una difesa spietata e prolungata per tutti i quaranta minuti contro le caratteristiche di Padova. Vogliamo portare a casa i due punti che sono vitali: questa è una finale e dobbiamo interpretarla al meglio”.

Padova viene da una sconfitta con Roseto giocando veramente molto bene tanto da rischiare quasi di vincere contro la nuova capolista del girone B.

“Sì, ho visto la partita domenica in streaming. Padova è una squadra che, rispetto all’andata, ha recuperato tutti gli infortunati: è una squadra di esperienza, di grande talento con dei giocatori veramente molto bravi e imprevedibili che fanno canestro sia da tre punti che da sotto. Come dicevo, sono esperti e hanno anche tanti giocatori atipici, lunghi come Ferrari, che nascono come esterni e oggi giocano da 4 e anche da 5. Hanno un playmaker velocissimo come Antelli, tiratori eccellenti come Cecchinato e Scanzi, un reparto lunghi solido con Molinaro che conosciamo in quanto ex di Ravenna, ben supportato da Bianconi, che può anche tirare da 3 punti e da Ferrari, un’altro comunque micidiale da fuori l’arco.

Una squadra come dicevo forte, esperta e con talento che in più è anche in un buon momento di forma. Sono super motivati come noi perché anche per loro sarà una partita determinante per evitare i playout. Mercoledi sera, sarà veramente una partita da giocare con il coltello fra i denti da tutte e due le squadre”.

Il supporto del pubblico sarà fondamentale ancora più del solito. Cosa vuoi dire ai tifosi giallorossi?

“Come sempre io li ringrazio perché a Ozzano sono stati decisivi con il loro incitamento dietro la nostra panchina. Quindi davvero grazie per tutto quello che stanno facendo e per il calore ed il sostegno che ci danno. Faccio però l’appello a tutti i tifosi di basket e non e a tutti gli sportivi di Ravenna, perché vengano davvero molto numerosi a questa fondamentale partita perché abbiamo bisogno di loro, del loro incitamento e del loro spirito. Questa è una partita che può essere decisiva e quindi abbiamo bisogno veramente del sostegno di tutti”.