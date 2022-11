Non basta una rimonta di cuore e voglia all’OraSì Ravenna che cede solo nel finale per 76-82 alla corazzata Apu Old Wild West Udine. Dopo un avvio da dimenticare, dove i giallorossi sbagliano molti tiri facili e concedono troppi contropiedi agli avversari, la squadra di Coach Lotesoriere recupera punto su punto grazie all’ottima difesa e al buon lavoro a rimbalzo. Nel quarto periodo i padroni di casa sprecano svariate occasioni per il pareggio e la rimonta si ferma al -1, con Udine che chiude la partita grazie al talento dei propri due esterni americani, alla fine migliori realizzatori della gara (26 punti per Briscoe e 20 per Sherill).

Per Ravenna non basta la doppia doppia di Lewis (18 punti e 12 rimbalzi) e l’ottima serata di Petrovic (16 conj 4/7 da 3 punti). Doppia cifra anche per Anthony (15) e Bonacini (10).

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Apu Old Wild West Udine 76-82 (9-23, 36-47, 58-66)

Ravenna: Anthony 15, Giordano, Musso 5, Bartoli 9, Bocconcelli 3, Onojaife ne, Petrovic 16, Laghi ne, Allegri ne, Bonacini 10, Lewis 18. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Udine: Mussini ne, Palumbo, Mian 4, Antonutti ne, Gaspardo 12, Cusin, Briscoe 26, Fantoma 7, Esposito 11, Pellegrino 2, Sherrill 20. All.: Matteo Boniciolli. Ass.: Carlo Finetti, Gabriele Grazzini.

Arbitri: Valerio Salustri di Roma, Luca Bartolini di Fano (PU) e Francesco Cassina di Desio (MB).