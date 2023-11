Match importante al PalaCosta per il 10° turno del campionato di B Nazionale: l’OraSi dopo il derby di Imola aspettava la CJ Taranto reduce da una sconfitta interna al supplementare contro Roseto e determinata a riscattarsi. Ai pugliesi manca Conte, in panchina per onor di firma, per cui schiera all’avvio Thioune, Reggiani, Kovachev, Fresno e Valentini. Ravenna parte con Dron, Paolin, Nikolic, Onojaife e capitan Bedetti.

Le due squadre partono a uomo con Paolin incollato a Reggiani e Onojaife a contenere Thioune.

Bedetti e Paolin, lanciato in contropiede da Dron, danno subito il 4 a 0 per i giallorossi dopo 1 minuto, che poi diventa 9-2 dopo neanche 3′ di gioco quando coach Cottignoli deve chiamare time-out. Cinque punti in fila di Valentini (3+2) danno

una scossa a Taranto che rientra sull’11-9 dopo 5′ quando esce Paolin per 2 falli con al suo attivo già 6 punti realizzati.

La schiacciata di Restelli in contropiede segue due belle azioni difensive di Ravenna (con stoppata di Onojaife stavolta a Thioune) e la Bernardi’s band riscappa a +8 (17-9). Si sblocca Reggiani a poco più di 1′ dal termine e la sua tripla viene bissata poco dopo da Ambrosin. Lo 0-6 riporta a 5 punti di ritardo la CJ ma nei 5″ restanti Bedetti subisce fallo e trasforma i due liberi per il 22 a 15 che chiude il periodo.

10 punti filati di De Gregori, rintuzzato da una tripla di Ambrosin, da due punti in jumper di Reggiani e poi ancora da Ragagnin in entrata, mantengono comunque Ravenna in vantaggio di 10 (34-24) dopo 5 minuti.

Ancora Valentini con la tripla dall’angolo e

Ambrosin sempre da 3 ricuciono ancora uno volta lo strappo e Bernardi chiama time-out sul 34-30 a 4’13” dal termine del secondo quarto. Si rientra con tripla di Dron a poco meno di 3′ dalla fine a cui replica allo scadere dei 24″ Valentini con 2 punti. Ci riprova Dron da fuori l’arco ma stavolta sbaglia e sul capovolgimento di fronte Reggiani mette la tripla del 37-35 dopo 8’10”. Ancora Dron da 3 a bersaglio per il 40-35; si aggiungono due punti di Onojaife con assist di Bedetti ma replica Kovachev da sotto per Taranto e il secondo quarto si chiude con Ravenna avanti per 42 a 37. Thioune limitato a zero punti (ne aveva fatti 30 contro Roseto) è un buon dato per i bizantini ma la sensazione è che Taranto sia solida anche con il totem senegalese arido in attacco.

Il terzo periodo riparte dal solidissimo

Onojaife che segna da sotto; gli fa eco in avvicinamento Bedetti dopo una persa di Taranto ma, nell’arco di due azioni, la CJ ne segna 5 tra cui l’ennesima tripla di Ambrosin.

Dron da 3 e Ravenna è ancora +7: anche Ambrosin colpisce nuovamente da oltre l’arco. Risponde Nikolic con la sua tripla per il 52 a 45 a 6′ dal termine del quarto.

Ravenna scappa sul +10 con la bomba di un Paolin efficace. Onojaife tiene Thioune ma Ambrosin continua lo show da 3 punti facendo ancora centro: la sua prodezza viene ripagata però con la stessa moneta da Nikolic. Palla rubata a Thioune transizione e tripla di Bedetti e stavolta i bizantini vanno a +13 a 3’42” dal termine del quarto (61-48).

Thioune sbaglia appoggi anche semplici perché continuamente raddoppiato e Taranto sembra ora far fatica a trovare la via del canestro e Cottignoli prova a giocare senza il suo pivot ancora a 0 punti. Ravenna è clamorosamente intensa in difesa e ruba due palloni ma ne converte uno solo con Bedetti nell’azione che vede infortunarsi Lusvarghi appena entrato. 63-48 a 1′ dalla terza sirena quando Paolin stoppa Ragagnin in contropiede: la rimessa è per la CJ, palla a Ambrosin che dall’angolo, da tre, realizza. Ultima azione per Ravenna senza esito per il 63-51 finale del 3° periodo.

Si sblocca Thioune per il -10: per il senegalese 1/5 da due e 8 rimbalzi dopo 31 minuti a cui aggiunge subito anche il suo secondo assist a favore di Kovachev per il 63-55 . Penetrazione di Paolin su assist di Nikolic e siamo al 67-55. Ancora Thioune realizza ma non converte il libero aggiuntivo per il 69-61 a 5’52” quando

Bernardi chiama time out.

Ragagnin da 3 riporta a -5 la CJ a 4’30 e poi lo stesso realizza i due liberi seguenti ad una stoppata fallosa di Onojaife: -3. Ma ci pensa Nikolic, che con un bellissimo step-back riallontana Ravenna sul 71-66 a meno di 4 dal termine.

2 su 2 di Ambrosin dai liberi a cui Nikolic risponde parzialmente con 1 su 2: Graziani da 3 per il 72-71 a 2′ dal termine. Stoppata e rimbalzo di Thioune e, nell’azione d’attacco, al 24″, Valentini si butta dentro l’area e si scontra con Dron: gli arbitri decretano il fallo del play ravennate e convalidano la preghiera che Valentini aveva indirizzato a canestro centrandolo.

Il play dei pugliesi converte l’aggiuntivo ma Dron si prende la responsabilità di scagliare la bomba da 9 metri che trova il canestro riportando avanti i giallorossi: 75-74 a 51″ dalla fine. Onojaife stoppa ma poi Ravenna pasticcia in attacco ed in contropiede Ragagnin subisce fallo di Dron: realizza 1 solo libero e sul capovolgimento Bedetti si lancia a canestro e subisce il fallo a 7″: 2/2 del capitano, glaciale dalla linea, per il 77-75.

Taranto nonostante i tentativi di Ambrosin e Ragagnin non trova il bersaglio e Ravenna porta a casa una sudata quanto meritata vittoria.

