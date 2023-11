Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 20 al 26 novembre 2023:

Ariete

Sembra che questo periodo sia un po’ una roulette russa per te. La tua energia potrebbe essere alle stelle o ai minimi storici, non c’è via di mezzo. In amore, le cose si fanno interessanti; potrebbe esserci qualche scossone in arrivo. Sul lavoro, ti consiglio prudenza: evita mosse avventate e considera ogni decisione con cura. Finanze? Beh, tieni d’occhio il portafogli! Ricorda: l’avventura è allettante, ma l’equilibrio interiore vale oro.

Toro

Forse le finanze non stanno ballando la tarantella come vorresti, e l’energia potrebbe essere un po’ sotto tono – prenditi cura di te stesso! Sul fronte amoroso, potrebbe esserci qualche scintilla interessante o una quiete piacevole. Lavorativamente parlando? Beh, mantieni il passo senza strafare e vedrai progressi.

Gemelli

Senti un po’, sembra che l’amore stia facendo le bizze ultimamente, vero? Potrebbe essere il momento di prendere in mano la situazione. Sul lavoro, invece, potresti trovare qualche sorpresa che ti farà riflettere sul tuo percorso professionale. La fortuna… beh, non è proprio il tuo periodo d’oro ma neanche da buttare via. Controlla bene i tuoi flussi finanziari e cerca di mantenere alta l’energia.

Cancro

Hey Cancro, sembra che il vento stia girando un po’ a tuo favore in alcuni campi, mentre in altri… beh, diciamo che potrebbe essere meglio. La tua capacità di adattarti alle situazioni ti sarà utile e sentirai un certo avanzamento spirituale. Sul fronte delle finanze, tieni gli occhi aperti e non fare passi più lunghi della gamba. Energeticamente parlando sei su una buona media; sfruttala per bilanciare le altre aree.

Leone

Alcune aree della tua vita stanno vibrando con energia positiva, mentre altre… beh, diciamo che potresti dover mettere in campo un po’ più di pazienza e resilienza. Mantieni la calma anche se alcune giornate potrebbero sembrarti una corsa ad ostacoli; c’è sempre qualcosa da imparare nel caos.

Vergine

Ultimamente potresti sentirti un po’ come se stessi facendo l’equilibrista su una corda sottile. Forse è il momento di dare un occhiata alle tue finanze, che sembrano avere bisogno di più attenzione al dettaglio. In amore, le cose potrebbero andare meglio; ma hey, non disperare! La tua energia lavorativa sta marciando piuttosto bene, quindi c’è quello a consolarti.

Bilancia

Hey Bilancia, senti, sembra che l’amore possa darti qualche grattacapo. Sappi gestire le onde emotive con saggezza, okay? Sul lavoro, però, potresti trovare il vento in poppa. Occhio alle finanze: non è il momento di fare i Paperoni! E la tua energia? Beh, diciamo che non sarà al top. Ricorda: equilibrio è la parola chiave.

Scorpione

Mentre la tua energia potrebbe essere un po’ sotto tono, mantieni quella testolina alta perché potresti avere delle piacevoli sorprese nelle finanze. L’amore? Beh, diciamo che è meglio se ti concentri su te stesso per ora. Lavorativamente parlando, fai del tuo meglio e vedrai qualche sprazzo di luce all’orizzonte.

Sagittario

In alcuni ambiti sei sulla cresta dell’onda, mentre in altri potresti sentirti come se stessi remando controcorrente. Ricorda solo di mantenere il tuo spirito avventuroso a portata di mano, ti servirà. E per quel che riguarda le finanze… beh, teniamo gli occhi aperti, ok?

Capricorno

Sei pronto a navigare tra alti e bassi? Ascolta, non tutto sarà perfetto ma ci sono alcune sorprese piacevoli in serbo per te. In amore potrebbe esserci qualche scossone, quindi tieniti forte. Sul lavoro invece, potresti trovare dei momentini di gloria – goditeli! La tua energia fluttua come la borsa, ma quando sei su… sei davvero su!

Acquario

Sembrerebbe che l’amore stia facendo le bizze, quindi non aspettarti grandi fuochi d’artificio al momento. Sul lavoro, potresti sentirti come se stessi remando controcorrente; tieni duro! La tua fortuna è un po’ altalenante: prendila con filosofia. Le finanze? Beh, diciamo che sarebbe meglio tenere d’occhio il portafogli per ora. E l’energia… hai avuto giorni migliori, ma niente panico.

Pesci

Se sentite che la vostra energia fa le montagne russe, non siete soli. Potrebbe essere il momento di fare attenzione alla salute; mantenete quella bilancia interna equilibrata! Sul lavoro, tenete gli occhi aperti: opportunità sotto mentite spoglie potrebbero bussare alla porta.

