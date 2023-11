Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio del Qatar. Si tratta del primo successo stagionale del Team Gresini e il primo in carriera nella massima serie per il pilota romano. In gara Di Giannantonio ha confermato il grande feeling con il tracciato qatariota. Il weekend in Medio Oriente gli aveva già portato la pole position in qualifica e il secondo posto nella Sprint Race. Nella gara di domenica Di Giannantonio è stato bravo a seguire la fuga di Francesco Bagnaia, dimostrando, nella seconda parte di gara, di essere molto più in condizione del campione del mondo. Durante i giri finali, il 49 ha continuato a tallonare il leader del mondiale, per poi superarlo con un attacco deciso. Poco più tardi Bagnaia ha provato a rispondere, ma sbagliando la staccata e, pensando al Mondiale, ha preferito alzare bandiera bianca, anche perché ormai il distacco da Di Giannantonio era difficile da colmare. Il centauro in sella alla moto di Faenza ha così tagliato il traguardo in solitaria, chiudendo da dominatore il fine settimana a Lusail.

A completare la festa del Gresini Racing il sesto posto di Alex Marquez, un buonissimo risultato dopo il quarto posto della Sprint Race.

MOTO2

Una gara suggestiva quella del Qatar, l’unica del calendario che si corre in notturna. Luci accese, visiera abbassata: Jeremy Alcoba scatta dalla diciannovesima casella della griglia. Il pilota numero #52 fatica a trovare il ritmo nei primi giri, poi con il calo gomme e il serbatoio più vuoto, riesce a replicare il suo miglior giro del weekend segnato in Q1, e, con passo costante dopo la metà gara, rimonta fino a raggiungere la zona punti.

Finisce troppo presto al contrario la domenica di Filip Salač: un problema al motore impedisce al pilota ceco di schierarsi in griglia e partecipare quindi al Gran Premio del Qatar. Il prossimo weekend un’ultima chance a Valencia per riscattarsi da queste ultime gare difficili.