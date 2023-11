I Blacks non piazzano il colpo esterno a San Severo, pagando una giornata negativa in attacco e in difesa. La squadra non riesce mai a trovare il canestro con continuità, mentre i pugliesi sono cinici nel colpire da sotto e da fuori.

Faenza parte bene andando sull’11-6 al 4’ poi però non segna più per tutto il primo periodo, arrivando al riposo sotto 11-18. La difesa di San Severo imbriglia la manovra dei Blacks, che ancora una volta ‘litigano’ con il canestro, trovandosi sotto 23-39. La reazione non manca perché in un minuto arriva un break di 6-0 per il 39-29 dell’intervallo.

Al rientro in campo, Aromando con la tripla del -8 (36-44) prova a spostare l’inerzia in favore dei romagnoli, ma la musica non cambia. San Severo continua a colpire trovando tre triple d’oro con Guastamacchia che propizia il 48-67 di fine terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti i Blacks non mollano, ma non riescono a compiere la rimonta.

Allianz Pazienza San Severo – Blacks Faenza 85-66

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tchintcharauli ne, Montanari 5, Pazin 21, Pierotti 6, Fall 12, Gatto 14, Urbano, Kaludjerovic, Colombo 3, Petrushevski 3, Guastamacchia 13, Magrini 8. All.: Nunzi

BLACKS FAENZA: Galassi 2, Papa 10, Siberna 10, Vico 2, Naccari ne, Poggi 12, Ballarin ne, Petrucci 6, Aromando 11, Pastore 13. All.: Garelli

Arbitri: Settepanella – Valletta

NOTE. Parziali: 18-11, 39-29; 67-48. Tiri da 2: SA: 13/26, FA: 14/27; Tiri da 3: SA: 14/29, FA 8/28:; Tiri liberi: SA: 17/24, FA: 14/23; Rimbalzi: SA: 31, FA: 35.

Usciti per falli: Gatto e Papa

Espulso al 34’ Poggi per doppio fallo tecnico