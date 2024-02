Continuano i lavori propedeutici alla costruzione del Ponte Bailey a Faenza. La prima distesa di massi che in questi giorni ha campeggiato in piazza Lanzoni è stata posizionata sull’argine destro del Lamone, lato borgo, a creare una scogliera per aumentare la resistenza all’azione erosiva dell’acqua nei momenti di piena. Stessa soluzione verrà adottata sull’argine opposto. Nel frattempo, sempre in piazza Lanzoni, sono iniziati i lavori per la realizzazione delle rampe della nuova infrastruttura.