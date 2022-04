Mercoledì 27 aprile alle 20.30 a Barbiano nella sala comunale di piazza Alberico ci sarà la seconda delle due serate del ciclo «La salute inizia dalla prevenzione: gli ingredienti del buon vivere», organizzato dall’Ausl della Romagna in collaborazione con il Comune di Cotignola.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, riguarderà i piaceri che comportano rischi e danni per la salute: indicazioni e informazioni utili su come adottare uno stile di vita sano, a partire dal cibo e dalle bevande che vengono consumati.

La serata sarà presentata da da Elisa Martino, psicologa e psicoterapeuta del Servizio dipendenze patologiche di Lugo (Ausl della Romagna), esperta in progetti di promozione della salute e prevenzione, e in percorsi di cura per persone con problematiche derivanti dall’uso e dalla dipendenza da sostanze stupefacenti. L’iniziativa si inserisce tra le azioni coprogettate dall’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Per l’accesso saranno necessari mascherina ffp2 e green pass rafforzato.