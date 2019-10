Approvata in Regione la proposta del Partito Democratico in merito alla lotta alla cimice asiatica.

“Abbiamo messo nero su bianco una serie di richieste e priorità da affrontare a livello locale, nazionale ed europeo”, spiega il consigliere regionale Mirco Bagnari in merito alla risoluzione da lui sottoscritta e approvata in Commissione Politiche Economiche.

“La Regione chiederà al Governo di individuare nella legge di bilancio i fondi per gli indennizzi alle imprese agricole, che hanno subito una grave perdita di reddito a causa della cimice. – precisa il consigliere regionale PD – Abbiamo chiesto anche di esonerare parzialmente le aziende dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali degli imprenditori e dei lavoratori. Inoltre, è necessario sospendere, in accordo con ABI (l’Associazione della Banche Italiane) , le rate dei mutui per venire incontro alle problematiche finanziarie delle imprese colpite dalla cimice”. Il Partito Democratico ha avanzato richieste anche all’Unione Europea.

“È necessario che a quanto la Regione ha fatto e sta facendo si affianchi anche l’operato dello Stato e dell’Unione Europea per un aiuto immediato per i danni, diretti ed indiretti subiti dalle imprese. – conclude Bagnari – Nel programma straordinario di interventi è inoltre prevista la continuità dei progetti di ricerca per contrastare la diffusione della cimice e supportare la riproduzione degli insetti antagonisti da rilasciare in natura”.