La Regione Emilia-Romagna ha aperto un bando per 14,5 milioni di euro per finanziare gli interventi di mobilità sostenibile* per opere realizzate dal 2021 al 2023 con finanziamenti a fondo perduto fino al 70% del costo dell’opera.

“Come gruppo consiliare Insieme per Lugo abbiamo sollecitato l’Amministrazione a partecipare a questo bando con il collegamento ciclabile tra Villa San Martino e il capoluogo, anticipandolo dal 2023 al 2022″.

“Come lista abbiamo presentato quasi un anno fa una mozione che mirava alla realizzazione del PUMS per avere un territorio dotato di una più ampia rete di collegamenti ciclopedonali, mozione che ottenne il voto unanime del Consiglio Comunale”. – dichiara in proposito la consigliera Gianna Babini, referente per la modalità sostenibile della lista Insieme per Lugo – “Vediamo in questo bando una concreta opportunità per accelerare la realizzazione di un primo e fondamentale collegamento con il forese”.

A sostegno dell’iniziativa stiamo programmando per l’inizio di settembre un giro in bici su quello che auspichiamo possa essere il percorso da realizzare.

*https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/ambiente-e-mobilita-sostenibile-piu-bici-e-meno-mezzi-inquinanti-sulle-strade-oltre-14-5-milioni-di-euro-per-due-bandi-rivolti-agli-enti-locali