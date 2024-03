“Azione, riflettendo sui dati diffusi in questi giorni da Linea Rosa sulla violenza di genere, sottolinea la drammatica concretezza e attualità del fenomeno anche nella nostra Provincia: «siamo vicini a ciascuna donna, ragazza o bambina che ha patito e patisce ogni atto teso a negare le loro persone e i loro diritti. Le violenze fisiche e gli stupri sono per noi inaccettabili. Come sono inaccettabili le disparità sul lavoro, disparità di diritti e disparità stipendiali, derivanti dall’essere donne o madri». In particolare, Marco Sartoni, responsabile provinciale under 30 ed esponente lughese di Azione, si sofferma su una specifica tipologia di violenza di genere sempre più dilagante: quella che avviene on line. «cyberbullismo, revenge porn e sexting oggigiorno colpiscono trasversalmente diversi soggetti, ma in particolar modo ragazze e giovani donne. Gli ambienti digitali non sono neutri, ma piuttosto riproducono le stesse dinamiche di potere che si presentano nella società. Secondo l’ultima indagine del centro studi Erikson, che nel 2023 ha coinvolto un campione di giovani e adolescenti tra i 14 e i 25 anni, il 42% di coloro che hanno partecipato all’indagine sostengono di avere “amici” che hanno vissuto violenze on line» afferma Sartoni «l’invio di immagini o messaggi spinti tramite computer e telefonini purtroppo è un’abitudine sempre più diffusa anche nel nostro territorio e ciò che è preoccupante è che dalla ricerca emerge come le/i giovani preferiscono chiedere aiuto ad un amico/a mentre solo in pochissimi si rivolgono alle istituzioni preposte che hanno il compito di garantire la sicurezza dei cittadini. Confusione, preoccupazione, rabbia e spavento prevalgono sulle emozioni che portano all’agire e al denunciare, dunque» conclude Sartoni «su questo la politica deve riflettere seriamente e impostare un lavoro, anche e soprattutto a livello locale, di sensibilizzazione verso il problema e di educazione e promozione di quelle che possono essere le giuste strade per denunciare e essere al contempo tutelati e sostenuti psicologicamente».