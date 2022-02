Aveva 44 anni l’operaio morto a Cervia mentre potava gli alberi | VIDEO

L’uomo originario di Comacchio dipendente della “Delta Ambiente” ditta che ha in appalto la potatura dei pini nel comune di Cervia, era sul cestello del mezzo, sollevato fino ai rami su cui doveva intervenire, all’improvviso è stato sbalzato a terra sotto gli occhi dei colleghi impietriti, immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che purtroppo pur arrivando dopo pochi minuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per le indagini e per chiarire la dinamica di questo ulteriore tragico incidente sul lavoro.