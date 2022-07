E’ stata pubblicata l’Ordinanza n.11/2022 del Autorita Portuale du Ravenna, con la quale si dispone che è vietato l’accesso alla Diga foranea Sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna, dalle ore 12:00 del 21.07.2022 alle ore 03:00 del 23.07.2022.

“ORDINANZA N. 11/2022

Il sottoscritto, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro‐settentrionale, Porto di Ravenna; Vista la legge n. 84 del 28.01.1994 di “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 4 comma 3 lett. d) ed e), 6 comma 4 lett. a), d) ed e), 8 comma 3 lett. g), m), n) e p) relativo quest’ultimo ai poteri di ordinanza;

Visto il D.M. 06.04.1994 con il quale è stata individuata la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna;

Visto il D.M. n. 09/2021 del 12.01.2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro‐settentrionale; Visto il Regolamento approvato con Delibera Presidenziale n. 45 del 23.02.2022, con il quale è stata disposta la regolamentazione degli accessi alle dighe foranee ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna;

Vista l’istanza presentata dalla D & M Caccia e Pesca sas di Benvenuti Donatella acquisita a protocollo in entrata n. 7825 dello 07.07.2022 e successiva integrazione con la quale è stata richiesta l’autorizzazione per effettuare uno spettacolo pirotecnico presso la diga foranea sud (“Zaccagnini”) a Marina di Ravenna, in occasione dei festeggiamenti religiosi per il Santo Patrono di Ravenna;

Rilevato che con detta istanza, integrata con mail n. 8088 del 14.07.2022, si richiede l’interdizione dell’area dalle ore 12:00 del giorno 21.07.2022 alle ore 03:00 del 23.07.2022, momento in cui termineranno le operazioni di bonifica dell’area successiva allo spettacolo pirotecnico;

Visto il Verbale fasc. n. 47640 /2021 – relativo alla verifica eseguita nell’anno 2021 – concernente le misure da adottare, così come previsto dalla “Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti” per l’esecuzione delle attività preparatorie e per lo spettacolo di fuochi pirotecnici e quindi la necessità di un’Ordinanza di interdizione all’accesso della diga Sud per le attività predette e per lo spettacolo stesso, consentendo l’accesso ai soli soggetti autorizzati alla preparazione e svolgimento dello spettacolo; Vista altresì la licenza rilasciata dalla Questura di Ravenna prot. n. 0054077 del 18.07.2022 con la quale si consente di effettuare, con le condizioni in essa indicate, lo spettacolo pirotecnico di cui trattasi;

Ritenuto, a fronte delle evidenti ragioni di sicurezza pubblica, di dover inibire l’accesso alla diga foranea sud per consentire la preparazione e lo svolgimento dello spettacolo;

ORDINA

 è vietato l’accesso alla Diga foranea Sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna, dalle ore 12:00 del 21.07.2022 alle ore 03:00 del 23.07.2022;

 l’accesso è consentito unicamente ai mezzi ed al personale addetto, come indicati e individuati dalla D & M Caccia e Pesca sas, dalla radice della diga e per tutta la lunghezza in relazione alla necessità di procedere alla preparazione ed allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico;

 è altresì consentito l’accesso pedonale ai proprietari dei capanni ivi presenti fino al raggiungimento del proprio capanno. Per costoro sarà comunque vietato l’accesso e la permanenza sulla diga a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo fino ad un’ora dopo la fine dello stesso – in tale periodo, per ragioni di sicurezza, coloro già presenti nei capanni dovranno pertanto rimanere all’interno degli stessi;

 È onere della Società D & M Caccia e Pesca sas di Benvenuti Donatella procedere al posizionamento di transenne, con presidio di almeno una persona, per evitare l’accesso ai soggetti non autorizzati ed eventualmente per consentire lo stesso ad eventuali mezzi si soccorso;

 fatto salvo quanto sopra indicato nelle giornate, negli orari e nel tratto di diga interessato sopra indicato, dalle ore 12:00 del 21.07.2022 alle ore 03:00 del 23.07.2022 è sospesa la validità di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi della menzionata Delibera Presidenziale n. 45 del 23.02.2022 emessa dal sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale;

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 21.07.2022 ed è valida fino alle ore 03:30 del 23.07.2022 o, in caso di posticipo dello spettacolo, fino alle ore 03:30 del 23.07.2022.

Si trasmetta alla Prefettura di Ravenna ed alla Capitaneria di Porto per quanto di competenza.”