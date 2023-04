Ravenna ricorda la Liberazione: la cerimonia si apre con il ricordo di Decimo Triossi

Dopo aver supervisionato le operazioni di sbarco e accoglienza dei migranti a bordo dell’Humanity 1, le autorità cittadine e militari si sono ritrovate in Piazza del Popolo a Ravenna insieme ai cittadini per la cerimonia ufficiale in ricordo del 25 Aprile. Tante le iniziative sul territorio per celebrare la Liberazione dell’Italia dalle truppe nazifasciste.

L’appuntamento in Piazza del Popolo è stato aperto con un ricordo di Decimo Triossi, presidente della Provincia di Ravenna e assessore regionale fra gli anni Settanta e Ottanta, giovanissima staffetta partigiana e, dopo il ritiro dalla scena politica, fautore del rilancio dell’Isituto Storico della Resistenza.