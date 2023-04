Sbarcati regolarmente i migranti della Humanity 1

È entrata in porto poco prima delle 8.30 la Humanity 1. A bordo 69 persone, scappate per la maggior parte dalla guerra civile in Sudan. 20 i minorenni non accompagnati che saranno accolti a Ravenna. Tutti gli altri migranti saranno accompagnati nei vari centri di accoglienza dell’Emilia-Romagna. Provengono da Nigeria, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. Nessuna particolare emergenza sanitaria è stata riscontrata, a parte alcuni possibili sintomi da covid da verificare.

Si tratta del terzo arrivo di una nave di un’organizzazione non governativa a Ravenna dopo i due attracchi della Ocean Viking.