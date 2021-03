Fiumi: i lavori di manutenzione degli argini e degli alvei

Quali sono i lavori di manutenzione e puliziadegli argini e dell’alveo dei fiumi nel territorio ravennate ? Il tema è stato affrontato nel pomeriggio di martedì in consiglio comunale. A chiedere un report dei lavori gestiti dalla Protezione Civile è stato il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Turchetti che ha riportato in particolare la preoccupazione di alcuni residenti fra Torri, Grattacoppa e San Romualdo per la situazione degli argini del Lamone dove sono state rilevate alcune tane di nutrie.