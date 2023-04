Il 25 aprile a Faenza con un pensiero alla guerra in Ucraina

Sono stati gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini quest’anno ad aprire la celebrazione del 25 aprile a Faenza: davanti al Monumento alla Resistenza di Domenico Matteucci in viale Baccarini hanno portato in scena l’azione teatrale: “Antigone. Dalla luce del mio sepolcro, canto”.

L’anniversario della Liberazione dell’Italia quest’anno ha visto a Faenza varie iniziative che continueranno anche nei prossimi giorni. Durante la giornata del 78° anniversario diversi eventi in Piazza del Popolo