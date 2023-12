È di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi alle 4.30 del 24 dicembre lungo l’autostrada A14 bis, nel tratto tra Bagnacavallo e Ravenna, in direzione sud. Un’auto è finita fuori strada. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza ed elimedica da Bologna. Uno dei due occupanti è stato trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. La dinamica dell’incidente dovrà essere ricostruita dalla Polizia Stradale. L’auto, dopo essere uscita di strada, ha sfondato la rete di cinta di un campo, cappottando e terminando la propria corsa su una fiancata. Indispensabile l’intervento anche dei Vigili del Fuoco di Lugo e Ravenna per soccorrere i due feriti