Due persone ricoverate all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità dopo un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì a Ravenna, in via 56 martiri. I due uomini, un 37enne e un 81enne, erano a bordo di una Fiat Panda che è uscita di strada nell’affrontare una curva. A guidare la vettura era il più giovane dei due. Non è ancora chiaro cos’abbia determinato la perdita di controllo del veicolo. La circostanza dovrà essere stabilita dagli agenti della Polizia Locale. Avvisato dell’incidente, il 118 è arrivato in via 56 martiri con due ambulanze e l’auto con il medico a bordo. Per estrarre l’anziano dall’abitacolo del veicolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono condotte in sicurezza grazie ad una pattuglia della Polizia di Stato. Dopo le prime cure sul posto, i due uomini sono stati quindi trasportati in ospedale.