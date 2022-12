L’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Sanità Pubblica di Ausl Romagna, coordinato dal dott. Silvio Cantori, informa che dal giorno 5 Dicembre gli sportelli micologici degli ambiti di Cesena, Forlì e Rimini e gli sportelli di Bagnacavallo e Faenza saranno chiusi; l’attività di consulenza e certificazione funghi a privati cittadini e agli Esercenti il commercio, verrà erogata solo previo appuntamento con gli Ispettori Micologici di ogni ambito tramite le segreterie:

Ambito di Cesena tel .0547 352079

Ambito di Forlì tel. 0543 733585

Ambito di Rimini tel. 0541 707290

Lo sportello di Ravenna rimane invece attivo il Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00.

Si informa, inoltre, la cittadinanza che nell’anno in corso si sono verificati n° 13 casi di intossicazioni da funghi ed ha coinvolto 20 persone, pertanto si coglie l’occasione, per ricordare alcune regole, da seguire durante la raccolta e per un corretto utilizzo di funghi:

1) evitare la raccolta di funghi indiscriminata, nel rispetto dell’ambiente avendo presente che tutti i funghi sono importanti per l’ecosistema;

2) evitare il consumo di funghi in grandi quantità ed in pasti ravvicinati essendo un alimento difficile da digerire;

3) evitare il consumo di funghi da parte di persone che soffrono di intolleranze alimentari o disturbi dell’apparato digerente, donne in gravidanza e bambini;

4) evitare il consumo di funghi raccolti da privati cittadini o posti in vendita senza la certificazione di commestibilità rilasciata da professionisti abilitati;

5) infine ricordare che quasi la totalità dei funghi commestibili provocano disturbi, o veri e propri avvelenamenti, se consumati crudi, poco cotti o in quantità eccessive.