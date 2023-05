Auser provinciale Ravenna, in collaborazione con CGIL, organizza una raccolta di materiale (intitolata “Ripartiamo insieme”) tramite la quale è possibile donare ai territori alluvionati materialie come stivali di gomma, badili, spazzoloni, pompe aspira acqua, secchi, carriole, guanti, tute usa e getta… Il materiale donato può essere recapitato al punto di raccolta di via Canale Inferiore Destra 4 a Lugo, all’ex ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per informazioni, 328 4269286.

Auser Nazionale organizza anche una raccolta fondi per le popolazioni alluvionate. Le donazioni possono essere inviate all’iban IT11P0103003201000002829295, intestato ad Auser ODV Associazione Nazionale.