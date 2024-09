E’ in programma nella mattina di venerdì 13 settembre a Bologna, in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, un convegno dal titolo “Approcci multidisciplinari e multiprofessionali nella gestione della lombalgia”.

Organizzato congiuntamente dai quattro Ordini dei Fisioterapisti presenti Emilia-Romagna (rispettivamente Bologna-Ferrara, Romagna, Modena-Reggio Emilia e Parma-Piacenza), il convegno è aperto alla cittadinanza oltre che agli iscritti all’Ordine, e si svolgerà dalle 9 alle 14.15 alla Casa di Quartiere Katia Bertasi, in via Fioravanti 18/3.

La mattinata sarà divisa in due parti: nella prima, una serie di interventi qualificati farà il punto su “Evidenze scientifiche e nuove strategie di intervento nella lombalgia”. A seguire, una tavola rotonda sul tema “Quali percorsi dedicati alla popolazione. Prevenzione e gestione della lombalgia”

Il Convegno vuol essere un momento importante di incontro tra professionisti esperti, cittadinanza e istituzioni per unire le forze e migliorare la presa in carico di chi soffre di una problematica così disabilitante e davvero frequente come la lombalgia.

Il mal di schiena, infatti, è la prima patologia muscoloscheletrica al mondo: una patologia che riguarda tantissime persone che purtroppo spesso non ricevono le migliori cure. I fisioterapisti hanno le competenze necessarie per prendere in carico questi pazienti, e il convegno vuole sottolineare come la collaborazione con le altre figure possa essere l’elemento vincente.

“Quest’anno – sottolinea il dott. Vincenzo Manigrasso, Presidente dell’Ordine Fisioterapisti Bologna-Ferrara e responsabile scientifico del convegno – il coordinamento degli Ordini dei Fisioterapisti ha scelto di mettere al centro delle celebrazioni per la Giornata mondiale della fisioterapia il tema della lombalgia: poiché si tratta di una patologia che interessa una larga fetta della popolazione e, per il suo carattere altamente invalidante, richiede la disponibilità delle migliori competenze, sia per la prevenzione che per la cura”.

Al convegno parteciperanno, fra gli altri, i presidenti degli altri tre Ordini della Regione: il dott. Valerio Barbari, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; la dott.ssa Enrica Oddi, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Parma e Piacenza; e la dott.ssa Claudia Pavarelli, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Modena e Reggio-Emilia.

L’evento gode dei patrocini di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Cittadinanza Attiva e AIMSR.

Per informazioni e iscrizioni: bolognaferrara.ofi@fnofi.it