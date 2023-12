Anche quest’anno il Natale di Auser a Lugo è improntato alla solidarietà. L’associazione di volontariato ha distribuito panettoni e regali nell’ambito della campagna natalizia. Si tratta di un piccolo gesto che ha però un grande significato, perché Auser ha deciso di impegnarsi fortemente nella lotta contro la solitudine, sperando di alleviare almeno un po’ le difficoltà oggettive che tante famiglie del nostro territorio stanno vivendo.

I volontari Auser vestiti da Babbo Natale hanno fatto le consegne a tutte le persone seguite dalla “compagnia telefonica”, iniziativa legata al progetto “Accogliere al telefono”, che ha lo scopo di far sentire meno soli gli anziani del territorio con una semplice telefonata.

Gabriella e Lucia, le volontarie che si occupano delle telefonate, hanno coinvolto tutte le persone da loro seguite, avvisandole dell’arrivo nella loro casa di Babbo Natale.

Pandemia, alluvioni, invecchiamento della popolazione, disabilità permanenti o temporanee, hanno pesantemente evidenziato in questi ultimi anni la necessità di percorsi progettuali e di risposte articolate e puntuali, anche innovative, per portare conforto materiale e morale in un lungo momento in cui tutti ci siamo riscoperti più fragili e più soli.