Aumento costo sosta turistica, Grandi (Viva Ravenna): “Il consiglio comunale non è stato coinvolto in questa scelta”

Cambia il costo della sosta turistica nel centro storico della città. Con una delibera approvata dalla giunta il costo della sosta aumenta, da 2 a 5 euro al giorno e cambiano anche i numeri di permessi per le strutture ricettive, presenti all’interno della ZTL.

Per Nicola Grandi di Viva Ravenna, al di la dell’aumento della tariffa, da criticare è il metodo che l’amministrazione comunale usa nell’approvare decisioni importanti per la città. Inoltre Grandi ha dichiarato che assieme a Filippo Donati, collega consigliere di Viva Ravenna stanno valutando delle proposte concrete da fare, coinvolgendo le associazioni.

Dal 2014 i turisti hanno usufruito della tariffa di 2 euro al giorno, con la possibilità di lasciare l’auto parcheggiata per un massimo di una settimana e con il contrassegno distribuito direttamente dai titolari delle strutture ricettive.

L’assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, in una nota avevano dichiarato che la sperimentazione del nuovo sistema di tariffa di sosta turistica per le strutture ricettive tramite abbonamento, partirà il 2 aprile per quanto riguarda le strutture situate nei perimetri del centro storico.