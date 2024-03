Foto sensuali sulla sede elettorale. Polemiche a Lugo: “Vogliamo far scaturire domande”

Immagini di donne, alcune in posizioni sensuali, sulla vetrina del comitato elettorale di “Noi con Enrico Randi”. Fra chi le ha definite “oscene”, “offensive” o un “basso stratagemma per far parlare di sé stessi”, a Lugo lunedì la scelta di uno dei candidati sindaco ha fatto discutere molte persone. La campagna elettorale di Enrico Randi è partita in anticipo lo scorso anno ed è stata interamente incentrata su una serie di strategie fuori dagli schemi classici della politica nostrana. Randi ha impostato la propria comunicazione sui social network con la pubblicazione costante di una serie di video dedicati a diversi temi, criticando aspramente il sistema amministrativo di Lugo e la classe politica.