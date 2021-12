Ieri mattina Bagnacavallo e le sue città partner si sono scambiate virtualmente in diretta gli auguri di buone feste e buon 2022.

Hanno partecipato dalla Sala della Giunta comunale la sindaca Eleonora Proni, la vicesindaca e assessora ai gemellaggi Ada Sangiorgi, l’assessora Caterina Corzani e, per l’associazione di gemellaggi Amici di Neresheim, la presidente Gabriella Foschini e Francesco Ravagli. Per le città partner sono intervenuti a distanza rappresentanti di Neresheim (Germania), Le Pays d’Othe (Francia), Strzyzow (Polonia) e Stone (Inghilterra).

Come interprete era presente Valentina Zannoni.

«In questi giorni l’Europa ci sembra – osserva la sindaca Eleonora Proni – molto lontana e al tempo stesso vicinissima. Vicina nelle politiche, sempre più condivise sia per far fronte all’emergenza sanitaria sia per pianificare la gestione dei fondi per la ripresa. Lontana perché la recrudescenza del virus complica nuovamente gli spostamenti di cittadine e cittadini. Per questo motivo per il secondo anno ci siamo scambiati gli auguri a distanza con le rappresentanze dei paesi amici e gemelli di Bagnacavallo. Grazie al costante lavoro dell’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim continuiamo a tenere vivo questo legame, nella convinzione che la vicinanza di istituzioni e popolazioni – conclude la sindaca – sia fondamentale per continuare a costruire un’Europa unita e solidale.»