Continua la campagna di sensibilizzazione di Fiab per chiedere la pista ciclabile di collegamento fra Faenza e Castel Bolognese. Oggi alcuni attivisti di Fiab, provenienti da Faenza e provenienti da Castel Bolognese, si sono incontrati a metà strada, a Ponte del Castello, al confine fra i due Comuni per tornare a chiedere il percorso protetto lungo la via Emilia: “Vogliamo una ciclabile che unisca i 2 paesi: sono pochi km e tante persone potrebbero andare al lavoro o a scuola in bici, ma non lo fanno perché è una strada veloce e pericolosissima” affermano gli attivisti.

“Basta rischiare la morte in bici sulla strada. Basta intasare la strada di auto e smog per pochi km. Anche i ragazzi che vanno alle superiori potrebbero andare a scuola in bici invece che affollare i bus”.

Le associazioni di Faenza e Castel Bolognese si sono scambiate la promessa di continuare l’impegno per chiedere l’infrastruttura: “. Ci siamo scambiati inviti per le prossime biciclettate. Faremo manifestazioni pacifiche creative e ribelli e presseremo i rispettivi sindaci”