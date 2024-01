Nella prima prova dei Campionati di Società Regionali di Cross Country, tenutasi a Cesena, Atletica Ravenna ha raccolto una magnifica vittoria e tanti piazzamenti di valore. Nella 6Km Juniors Enrico Ricci si è imposto su tutti, vincendo la prima tappa di questi Cross Regionali, seguito da Luca Turturro 10°, Simone Vanni 24° e Luca Pieralisi 32°. Quasi un minuto di margine sul secondo classificato per il portacolori dell’Atletica Ravenna, già 8°la scorsa settimana al Campaccio, il cross country che continua ad attirare i migliori interpreti dell’atletica mondiale. Nella prova degli 8 Km uomini categoria Seniores/Promesse buona prova per Luca Venturelli, 13° assoluto (3° nella sua categoria, promesse), 36° assoluto (7° di categoria) Mattia Broccoli e 39° assoluto (8° di categoria) Filippo Fantini.

Nella 2Km Cadette 13ª Noemi Giacomoni, 20ª Emma Giacomoni e 47ª Anna Bosatra. Nella 4Km Allievi 39º Lorenzo Papa e 44º Gabriele Papa, mentre tra le allieve 20ª Noemi Exana e 37ª Chiara Bigari. Grazie ai piazzamenti ottenuti, Atletica Ravenna è risultata 2ª nella classifica parziale dei Campionati di Società Juniores maschile, 9ª nella classifica assoluti maschili, 14ª tra le cadette, 10ª nelle allieve e 15ª tra gli allievi. Buon debutto stagionale anche per i velocisti giallorossi a Modena, nel Meeting Assoluto Regionale Indoor. In un 60 uomini con ben 34 batterie e 189 atleti al traguardo, un buon 7.31 di Osazee Godst Iyekoretin (juniores), 7.55 per Simone Magnani (allievo), 7.70 per Iacopo Cenderello (juniores) e 7.93 per Massimiliano Pezzani (allievo). Nei 60 donne un bel crono di 8.24 per Angelica Antonioli (Allieva), 8.39 per Francesca Camerani (juniores) ed 8.53 per Laura Benini (juniores).18^ Maddalena Dini nei 60 ostacoli allieve con 11.65.