Prosegue fino al 10 marzo la mostra sociale di “Arte e Dintorni”, allestita presso la chiesa del Suffragio di Bagnacavallo.

Inaugurata domenica 25 febbraio alla presenza della sindaca Eleonora Proni, l’esposizione collettiva, dal titolo “Opere di casa nostra in mostra”, è stata preceduta dall’annuale assemblea dell’associazione. Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, nel consiglio di “Arte e dintorni” per i prossimi quattro anni sono stati eletti: Rossella Civolani, Stella Gentilini, Miria Manzoni, Gabriele Marangoni e Alda Tarroni.

Il consiglio eleggerà a marzo il nuovo presidente, che andrà a sostituire Angelo Laghi, figura storica dell’associazione bagnacavallese, presidente da oltre 25 anni. L’inaugurazione di domenica 25 febbraio è stata anche l’occasione per salutarlo e ringraziarlo.

Questi gli artisti in mostra con i loro lavori: Rossella Civolani, Stellina Conti, Laura Dolcini, Claudio Donno, Lea Emiliani, Mario Ferniani, Laura Gamberini, Nicoletta Gentili, Stella Gentilini, Giacomo Ianniello, Amissão Lima, Paola Manduchi, Miria Manzoni, Roberto Marchini, Emilio Mascanzoni, Mauro Montorsi, Mauro Tampieri, Marino Trioschi, Otello Turci e Pia Vaccari.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è visitabile fino al 10 marzo il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 e il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18.30.

La chiesa del Suffragio è in via Trento Trieste.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

“Arte e Dintorni” è un’associazione culturale nata a Bagnacavallo nel 1996. Già il titolo ne lascia intuire gli interessi e le linee programmatiche: l’associazione si propone di vivere e far vivere l’arte in ogni sua manifestazione promuovendo scambi culturali, attività artistiche articolate, organizzare manifestazioni e dibattiti e attività di solidarietà. “Arte e Dintorni” è aperta a tutti, molti sono i suoi iscritti e numerosi gli artisti che ne fanno parte. In questi anni l’associazione, oltre a varie estemporanee in diverse parti della Romagna, ha allestito mostre con artisti di prestigio nazionale. Organizza una Biennale per Giovani Scultori.