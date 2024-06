A ottobre arriva la seconda edizione del Buskers Ravenna Festival, intitolata “La Rocca dei Sogni”, che si terrà il 26 e 27 ottobre alla Rocca Brancaleone, organizzato da Brancaleone e Fulèr, in collaborazione con Mattia Verbeni, direttore artistico del celebre Buskers Faenza-la fucina dei sogni.

L’evento mira a richiamare i migliori artisti di strada del nostro territorio, offrendo un pomeriggio di spettacoli di magia, giocoleria, equilibrismo e acrobazie, garantendo tanto divertimento per tutti.

Oltre agli spettacoli, il festival offrirà laboratori di musica e ceramiche, un affascinante mercatino di artigiani locali, giochi in legno tradizionali e delizioso cibo a cura di Fulèr, oltre a drink selezionati del Brancaleone.

Per anticipare il festival, durante l’estate saranno organizzate tre serate speciali presso il parco della Rocca.

Sarà l’occasione perfetta per godersi un piacevole pic-nic con la cucina del Fulèr, divertirsi con giochi in legno e assistere a uno spettacolo adatto a tutte le età.

19 giugno spettacolo con la Compagnia Stra-Vagante, compagnia del territorio ravennate, spettacolo di grandi illusioni, giocoleria, acrobatica e teatro.

17 luglio spettacolo con la Compagnia Ma.Re., compagnia di Faenza, spettacolo di fuoco, giocoleria e acrobatica.

21 agosto spettacolo con Lidio con la D, spettacolo di magia e comicità.