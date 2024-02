L’Associazione Genitori Ragazzi con Disabilità ODV – G.R.D. Faenza ODV è lieta di annunciare l’inaugurazione del nuovo progetto educativo “La Loggetta”, che si trasforma in una boutique del riuso e non solo, dedicata ai bambini da 0 a 12 anni. L’evento di apertura avrà luogo sabato 9 marzo 2024, alle ore 16:00 presso la sede in Piazza 2 Giugno a Faenza.

L’Associazione G.R.D. Faenza ODV nasce nel 2004 e ad oggi offre supporto a più di 25 famiglie, si impegna da anni nella promozione di iniziative finalizzate al sostegno delle persone con disabilità o svantaggio sociale, favorendo l’integrazione sociale e offrendo supporto alle famiglie attraverso un approccio olistico che contempla aspetti clinici, educativi e legislativi.

Il progetto “La Bottega della Loggetta” nato nel 2013 prosegue in questa nuova idea come “La Loggetta” , con l’obiettivo di valorizzare le capacità e le competenze delle persone con disabilità attraverso un contesto lavorativo inclusivo e stimolante.

La boutique del riuso sarà un luogo dove 10 persone con disabilità potranno apprendere abilità cognitive e sociali, lavorando sia sul fronte delle vendite che sulle attività di laboratorio.

L’Associazione G.R.D. Faenza ODV promuove l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale ed economica, offrendo ai ragazzi opportunità di apprendimento significative e favorendo lo sviluppo di un’economia solidale basata su gesti concreti e responsabili.

Durante l’evento di inaugurazione, i partecipanti potranno conoscere da vicino il progetto “La Loggetta”, partecipare a laboratori creativi e divertirsi con attività dedicate ai più piccoli. Sarà inoltre l’occasione per scoprire i prodotti della boutique del riuso e sostenere concretamente l’iniziativa. Vi invitiamo cordialmente a partecipare all’inaugurazione di “La Loggetta” e a condividere con noi questo importante passo verso l’inclusione sociale e la valorizzazione delle capacità di ognuno.”

Riccardo Casamassima, presidente GRD Faenza ODV