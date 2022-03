Arrivate a Ravenna le prime famiglie scappate dall’Ucraina | VIDEO

Sono arrivate a Ravenna le prime famiglie scappate dall’Ucraina. Hanno trovato asilo all’Hotel Mattei. Nelle prossime ore arriveranno altri profughi. Ad ospitarli sarà l’Hotel Diana. Poi una struttura sembra essersi resa disponibile a Lido Adriano. Sono gli aiuti che mettono a disposizione gli albergatori ravennati, che stanno inoltre cercando di strutturarsi in una rete di coordinamento. Accanto a loro si sta muovendo la comunità locale, non solo aiuti da inviare nelle zone di guerra, ci sono pensionate che si offrono per preparare da mangiare, studenti per tenere compagnia ai coetanei, persone che si mettono a disposizione per qualsiasi tipo di supporto