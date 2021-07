Arriva Zircus: gli artisti di strada in scena nelle aziende agricole del faentino

Quattro appuntamenti con gli artisti di strada nelle aziende agricole faentine. Il 20 luglio inaugura “Zircus – Pane, vino e saltimbanchi”, una serie di spettacoli ideati dall’associazione Art&Strada per tornare a portare l’arte dei buskers in mezzo al pubblico, nel rispetto delle nuove disposizioni di legge e in palcoscenici e con una fruizione inusuali. 20 e 29 luglio, 4 e 21 agosto gli appuntamenti. Leone Conti, Tenuta Masselina, Cà di Sopra e Podere La Berta le aziende che ospiteranno gli spettacoli ideati per qualsiasi tipo di pubblico che, a margine della serata, avrà anche la possibilità di cimentarsi con l’arte di strada.