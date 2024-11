Saranno tre le conferenze di Italia Nostra in programma fra novembre e dicembre. Tutti gli appuntamenti si terranno alla galleria di Palazzo Laderchi, al Museo del Risorgimento.

Il primo incontro è per venerdì 15 novembre, alle 17.30. Marcella Vitali affronterà il tema di “La dispersione del patrimonio artistico faentino”. La conferenza partirà dall’esempio della Madonna con Bambino di Sandro Botticelli. Il quadro è anche detto Madonna dei Guidi di Faenza, fu realizzata fra il 1465 e il 1470 ed oggi è custodita al Louvre di Parigi.

L’iniziativa avrà anche una seconda parte in programma venerdì 29 novembre, sempre alle 17.30, intitolata “Opere da collezioni private”. Previsto un intervento di Andrea Fabbri.

Il terzo appuntamento si terrà venerdì 6 dicembre, alle 17.30. Carmen Ravanelli Guidotti continuerà a portare avanti il tema della dispersione del patrimonio artistico faentino, ma dal punto di vista delle maioliche