Dopo l’incidente di giovedì mattina allo stabilimento Marcegaglia, ferito gravemente un lavoratore di 63 anni della ditta esterna Co.Fa.Ri., i sindacati hanno indetto una giornata di sciopero.

CGIL, CISL e UIL, unitamente alla RSU Marcegaglia ed alle categorie di tutti i lavoratori presenti nel Sito Marcegaglia hanno quindi proclamato 8 ore di sciopero per tutta la giornata del 15 luglio e per tutti i turni di lavoro. I sindacati chiedono che la direzione aziendale e la direzione di Co.Fa.Ri. convochino i lavoratori e i rappresentanti sindacali per “comprendere le dinamiche dell’accaduto e porre in essere ogni provvedimento utile affinché cessino eventi di tale gravità”.

In sciopero anche i lavoratori dell’Unione Sindacale di Base che già il 27 maggio scorso aveva indetto uno sciopero di 4 ore, dopo che una pinza di 3 tonnellate si era staccata dal punto di fissaggio rovinando al suolo: “Allora scrivevamo “La sicurezza è una cosa seria!”, tanto seria che in mancanza si muore. Non è più tollerabile la continua mattanza di lavoratrici e di lavoratori nei luoghi di lavoro”

Sciopero anche per Sindacato Generale di Base: “Da tempo denunciamo l’aumento frenetico del lavoro degli operai Cofari, a cui non è arrivata nessuna risposta. Le responsabilità di ciò che è avvenuto sono interamente da addebitarsi al padronato e alla inesauribile sete di profitto”.