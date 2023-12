Vivissimi complimenti all’atleta Matteo Galassi per l’Argento individuale in Coppa del Mondo “Under 20” svoltosi ad Atene Torneo Internazionale di spada maschile di grande rilievo, una delle tappe fondamentali che accompagnano ai prossimi Europei e Mondiali Giovani, le partenze di Matteo sono convocazioni da parte della Federazione Italiana Scherma, il ragazzo è arruolato nel Gruppo Sportivo dei Carabinieri, la sua Società d’allenamento è Scherma Cervia “Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima”, insieme a lui i complimenti vanno a tutto il Team Cervese per aver lavorato duramente senza pause, a tutto l’impegno messo da parte del giovane ragazzo e della Famiglia per sostenere questi pieni ritmi Professionali dove la palestra “Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima” soddisfa appieno.

Matteo porta a casa due medaglie internazionali importanti in quest’ultime gare estere dell’annata 2023 e si conclude alla grande oltre che con l’Argento nell’individuale nella giornata del 16 dicembre, con l’Oro a squadre, vittoria del 17 dicembre insieme agli atleti azzurrini Jacopo Rizzi, Nicolò Del Contrasto e Fabio Mastromarino, Squadra Italiana di spadisti della Categoria Giovani.

Recentemente Matteo Galassi con la squadra formata dall’Italia nel Torneo Internazionale precedente a TBILISI, era rientrato con la medaglia d’Oro al collo a squadre.

Insieme al ragazzo il settore sportivo Scherma Cervia “Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima” e la città di Cervia festeggiano gli enormi risultati e nuovamente un grande in bocca al lupo per la prossima tappa di Coppa del Mondo “Under 20” che si svolgerà i primi di gennaio a Udine e a tutti i suoi compagni di palestra cervesi che avranno nuovamente nuove sfide subito in gennaio.

Complimenti all’atleta e a tutto il Team Cervese che allena il ragazzo a partire dai Maestri Greta Pirini e Giorgio Guerrini, Istruttori Nazionali Enzo Bellagamba e Mattia Pedone ed ai Preparatori Atletici Giacomo Bottaro e Filippo Banzola.