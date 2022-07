Si è svolto nei giorni scorsi un incontro in Comune a Ravenna per proseguire il confronto per affrontare le problematiche presenti nell’area artigianale delle Bassette e nel contempo sostenerne la sua valorizzazione, presenti i rappresentanti di CNA e Confartigianato, il vice Sindaco Eugenio Fusignani, l’Assessore alle Attività produttive Annagiulia Randi e la vice Comandante della Polizia Locale Alessandra Bagnara.

Nel corso dell’incontro si sono affrontati i temi legati alla sicurezza legata alla viabilità e alla sosta non organizzata dei semi rimorchi che, in alcune vie della zona artigianale, possono rappresentare un pericolo per gli utenti della strada. Inoltre le Associazioni hanno posto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la necessità di servizi adeguati per quegli autisti di mezzi pesanti che devono sostare per rispettare le normative su tempi di guida e di riposo o le giornate di divieto di circolazione. Temi importanti sia per il decoro dell’area artigianale Bassette, sia per quanto riguarda la sicurezza della viabilità e l’utilizzo improprio di aree pubbliche e private.

In particolare, Confartigianato e CNA hanno sottolineato la necessità di individuare aree di sosta e relativi servizi per accogliere gli autisti fintanto che non verrà realizzata l’area per l’autotrasporto da parte di Autorità di Sistema Portuale, soprattutto in questo periodo in cui tutto il sistema della logistica avrà un notevole sviluppo grazie agli investimenti del Hub portuale e alla nuova Zona Logistica Semplificata. Su questo punto, i rappresentanti delle Associazioni hanno avanzato la proposta di utilizzare, temporaneamente, parte dell’attuale area verde per la sosta dei mezzi in transito e dei semirimorchi. In prossimità di tale area, inoltre, la presenza della vecchia ed inutilizzata pesa, renderebbe possibile l’installazione di servizi igienici e docce con una spesa ridotta.

Per quanto riguarda invece la sicurezza ed il contrasto all’illegalità, sia le Associazioni che i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale hanno sottolineato come gli investimenti realizzati negli anni passati, con l’installazione dei varchi con le telecamere per la video sorveglianza, abbiano migliorato considerevolmente le condizioni della Zona Bassette.

Da entrambe le parti è stata infine affermata la volontà di proseguire con questi momenti di confronto anche per le altre aree artigianali/industriali del territorio comunale, per dialogare con gli imprenditori ed affrontare tutte le problematiche presenti.