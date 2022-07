Essendo stati ultimati i lavori di ristrutturazione di via San Mama, che hanno riguardato la realizzazione di un percorso ciclopedonale e conseguentemente alcune modifiche alla precedente regolamentazione della viabilità, nei prossimi giorni verranno attuate le ultime modifiche alla circolazione stradale e alla sosta, tra le quali la chiusura del varco di via Punta Stilo, aperto in via sperimentale durante i lavori per mitigare, soprattutto nei giorni di mercato, i disagi causati dai lavori stessi.

In via El Alamein verrà istituito il senso unico di marcia (tratto e direzione da via San Mama a piazza Brigata Pavia); la sosta sarà consentita negli spazi segnalati su entrambi i lati della carreggiata. Sul lato civici pari, per una lunghezza di circa 15 metri a partire dall’incrocio con via San Mama, la sosta sarà regolamentata, esclusivamente nei giorni feriali e nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, a disco orario per un massimo di 60 minuti (nelle altre fasce orarie e nei giorni non feriali la sosta sarà libera).

In via Anzio verrà istituito il senso unico di marcia (direzione da via Punta Stilo a via San Mama); la sosta sarà consentita negli spazi segnalati su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre bisognerà dare la precedenza all’altezza dell’incrocio con via San Mama.

In via Montelungo verrà istituito il senso unico di marcia (direzione da via San Mama a via Punta Stilo); la sosta sarà consentita negli spazi segnalati su entrambi i lati della carreggiata. Sarà necessario dare la precedenza all’altezza dell’intersezione con via Punta Stilo.