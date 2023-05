Il segretario territoriale di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, comunica con grande soddisfazione che la sezione lavoro del Tribunale di Ravenna nella giornata di ieri si è pronunciata favorevolmente nei confronti di un proprio iscritto che aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro, attivo nel ravennate nel campo della logistica e dei trasporti, per il mancato pagamento della retribuzione.

In particolare, al lavoratore non era mai stata consegnata copia del contratto di lavoro né copia della busta paga. L’unico documento in mano al lavoratore era una lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Il segretario Ugl, Filippo Lo Giudice, si era subito attivato a favore del lavoratore e, dopo avere ricostruito nel mese di settembre 2022 la vicenda lavorativa dell’iscritto – risultando evidente il mancato rispetto delle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore da parte del titolare dell’impresa – ed aveva interessato della questione l’avvocato giuslavorista dell’Ugl Carlo Chiadini che, infine, ha vittoriosamente coltivato il procedimento.

All’atto pratico il lavoratore potrà finalmente ricevere la retribuzione spettantegli e di questo s’è rallegrato il segretario di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, che ha ricordato come: “sia costume del nostro sindacato portare sempre fino in fondo le battaglie in difesa dei lavoratori che si vedono negati i loro più elementari diritti. Battaglie portate avanti e vinte… come in questo caso”.