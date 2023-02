Allerta meteo gialla, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sull’Emilia-Romagna – con l’esclusione della pianura e della costa ferrarese e della costa romagnola – per temperature rigide e per neve, sulle alture e le colline della Romagna.

A emetterla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale.

In particolare, viene evidenziato, per la giornata di domani “è prevista una diminuzione delle temperature per l’afflusso di aria fredda da Est che determinerà la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a 0 gradi sulle zone di pianura e collina e di -3 gradi sulle zone di montagna. Sono previste inoltre deboli precipitazioni nevose sulla Romagna con accumuli medi di neve tra 5-10 centimetri ad eccezione della costa dove potrebbero assumere carattere misto”