Il ministro Urso in visita in Romagna: accordo per aumentare investimenti nella banda ultra-larga

Firmato n Regione un nuovo accordo per aumentare gli investimenti per la banda ultra-larga, aiutando così le imprese colpite dall’alluvione. Sono 45 i milioni in più che portano a 103 milioni il budget per l’internet veloce. A siglare il patto il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in visita in Romagna nelle zone distrutte dall’acqua. Con loro l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione e le misure necessarie a favore delle attività produttive colpite dall’alluvione, anche in relazione alle misure già adottate dal Governo. L’area coinvolta d’altronde, con le sue 130 mila imprese, vale da sola 10 miliardi di esportazione all’estero.

Il governo ha al momento previsto per le zone alluvionate il rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che hanno subito danneggiamenti o che hanno dovuto fermarsi, anche solo parzialmente, e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese esportatrici. Nonché la sospensione dei termini di versamenti – dal 1^ maggio 2023 e fino al 30 giugno 2023 – di versamenti riferiti al diritto annuale, degli adempimenti contabili e societari, di rate di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere, dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi oggetto edifici divenuti inagibili.

Vi sarà poi una nuova iniziativa del Governo, un’emissione filatelica dedicata ai volontari e ai soccorritori di questa alluvione. Sarà fissato un sovrapprezzo che sarà destinato ad aiutare a finanziare la ricostruzione