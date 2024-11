“Le più vive congratulazioni a Michele de Pascale per il risultato ottenuto alle elezioni per la presidenza della Regione Emilia-Romagna”. Così Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, che ha aggiunto “Unire le forze e condividere una strategia di sistema sarà il punto di vista da cui continuerà la proficua collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Camera di commercio, che rappresenta il tessuto imprenditoriale delle province di Ravenna e Ferrara, sui temi dai quali non si potrà prescindere per consolidare e perseguire la crescita dell’economia regionale. Semplificazione, transizione digitale per imprese e cittadini, sostenibilità e transizione ecologica, valorizzazione del patrimonio turistico e culturale, avvicinamento del mondo della scuola al sistema imprenditoriale e sostegno all’occupazione e ai giovani, sostegno alle imprese nel loro percorso di sviluppo e internazionalizzazione, operatività della Zona Logistica Semplificata. Questi sono solo alcuni degli ambiti sui quali siamo pronti al confronto e alla collaborazione per favorire il più ampio sviluppo e benessere delle nostre imprese e della comunità. I migliori auguri di un proficuo lavoro al Presidente de Pascale e alla sua futura Giunta regionale”.