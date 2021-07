Ar.Co Lavori sarà nuovo socio all’interno della gestione del complesso degli ex Salesiani. La

società cooperativa consortile con sede a Ravenna che opera nel mercato delle costruzioni impiantistiche ed edili, ha infatti manifestato l’interesse ad essere nuovo partner societario di Faventia Sales mediante l’avvio dell’iter di acquisizione delle quote sociali della Diocesi di Faenza-Modigliana. In realtà fra le parti sembra essere arrivati ad un punto ben oltre la manifestazione di interesse: “Un nuovo socio che potrà portare quel know how in termini di manutenzione e gestione del patrimonio che oggi manca, dando la possibilità alla società di concentrare le sue risorse sulle attività formative al servizio della città”.

In caso di perfezionamento dell’accordo, la Diocesi di Faenza-Modigliani continuerà comunque a far parte del progetto attraverso una forte relazione con Faventia Sales e con i luoghi del complesso ex Salesiani, come partner privilegiato nella definizione di progetti legati alla cultura, all’educazione e alla formazione, secondo i principi dell’opera salesiana. Una presenza anche fisica attraverso l’occupazione degli spazi della sacrestia da parte dell’Associazione ex Allievi.

Il Consorzio Ar.Co Lavori, allo stesso tempo, attraverso il suo Direttore Generale, Emiliano Battistini, è “fiero di poter partecipare a questo progetto per la tutela del patrimonio culturale e sociale che questo luogo ha rappresentato e rappresenta per Faenza e per i faentini”.