Ventotto imprese della provincia di Ravenna hanno preso parte a “CNA Network”, il business day ideato da CNA per facilitare e stimolare le relazioni tra imprenditrici e imprenditori che operano nel settore della produzione meccanica e dei servizi ad essa correlati.

All’evento che si è svolto ieri, giovedì 3 ottobre, presso la Fiera di Bologna, hanno partecipato, oltre alle aziende player – Curti Costruzioni Meccaniche S.p.A. (Castel Bolognese), Diemme Filtration (Lugo), IPM Srl (Lugo), Mespic Srl (Faenza), Toyota Material Handling Italia srl (Casalecchio di Reno), Unitec S.p.A. (Lugo) – ventidue imprese della filiera della meccanica e dei servizi correlati – B.A.S. di Bresadola Andrea (Massa Lombarda), Bonaveri Srl (Massa Lombarda), C.M. Srl (Conselice), Caravita Recinzioni Snc (Bagnacavallo), ER Elettronica Srl (Ravenna), Eurotecno (Ravenna), Frega (Russi), Ghetti Lubrificanti Srl (Faenza), Ibix Srl (Lugo), Italsab Srl (Faenza), Kalybro (Ravenna), LC Meccanica S.a.s. di Luca Camillini & C. (Cervia), MF Service Srl (Ravenna), Net Seals (Ravenna), O.M.C. (Alfonsine), Olympia di Navigazione Srl (Ravenna), Phizero Srl (Faenza), S.C.M. Società Costruzioni Metalliche Srl (Riolo Terme), Smart Domotics (Faenza), W&D 2.0 Srl (Ravenna), X-Turn Srl (Lugo), Zanellato Srl (Conselice).

Gli incontri di matching tra imprese sono iniziati immediatamente dopo l’inaugurazione ufficiale a cui hanno preso parte il presidente di CNA Emilia-Romagna Paolo Cavini, la presidente della Regione Emlia-Romagna Irene Priolo e il presidente nazionale di CNA Dario Costantini. Presente al taglio del nastro anche il Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni.

“Ci siamo impegnati per riportare ai nostri associati il più importante evento di relazione ideato da CNA dopo l’interruzione forzata dall’emergenza sanitaria. Questa occasione vuole segnare un nuovo inizio” ha affermato il presidente di CNA Emilia-Romagna, Paolo Cavini durante il taglio del nastro che ha dato via all’iniziativa. “L’Emilia-Romagna, come tutto il nostro Paese, è fatta di piccole e medie imprese che certamente stanno affrontando, in questi anni, sfide inedite, per questo abbiamo apprezzato l’idea di riportare nel nostro capoluogo un evento importante come CNA Network”.

“Dobbiamo essere vicini alle imprese con la nostra rappresentanza e anche con iniziative di elevata qualità utili ad offrire opportunità concrete di relazione e di crescita alle imprenditrici e agli imprenditori che vi partecipano – ha commentato Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna. “L’obiettivo di CNA Network è stato, infatti, generare connessioni di valore, creando occasioni non solo di affari e collaborazioni, ma anche di crescita e conoscenza reciproca”.

Intervenendo all’evento CNA Network, la presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha sottolineato l’importanza del sistema produttivo regionale, evidenziando il ruolo cruciale della CNA nel supporto alle imprese locali. «Da tanti anni, la CNA è una delle componenti principali del nostro tessuto produttivo», ha dichiarato, rimarcando l’impatto dell’associazione sull’economia regionale.

Il presidente della CNA Nazionale, Dario Costantini ha, infine, espresso il suo apprezzamento per l’organizzazione dell’evento: “Da associato alla CNA, sono molto fiero di ciò che siete riusciti a mettere in piedi anche quest’anno. La CNA Emilia-Romagna, con il supporto dei propri territori, è una garanzia per il nostro sistema”.