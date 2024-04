Apre l’ufficio dell’Agenzia per la casa: affitti calmierati con fondi dedicati anche per i proprietari

Apre in via Portisano, a Faenza, l’ufficio dell’Agenzia per la Casa dell’Unione della Romagna Faentina. Sarà al momento aperto il martedì mattina e il giovedì pomeriggio, oppure su appuntamento senza distinzione di giorno e orario.

Casaviva è un servizio rivolto a proprietari di immobili e a chi cerca una sistemazione in affitto, gestito dalla Fondazione Abitare, di Forlì. In un mese di attività, proprio il 2 aprile ha portato alla stipula del primo contratto d’affitto. Al momento sono 3 i proprietari di immobili che si sono affidati a Casaviva e 7 nuclei familiari che hanno presentato richiesta di una nuova sistemazione. 3 di questi sono stati colpiti dall’alluvione e oggi vivono in una casa fortemente danneggiata.

L’obiettivo è aiutare quella fascia grigia di popolazione che, non trovando o non riuscendo a pagare un affitto, rischia di precipitare nella fascia di povertà. Per accedere al servizio si deve avere un Isee fra i 9 mila e i 35 mila euro. Quest’ultimo è però stato considerato un parametro troppo alto oggi dalle agenzie immobiliari.