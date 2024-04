La mostra raccoglie numerosi cartoni per il mosaico realizzati da Renato Signorini e dalla sua bottega che sono parte dell’archivio che gli eredi hanno generosamente voluto donare all’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, di cui Renato Signorini è stato prima allievo, poi docente, infine direttore della Scuola del Mosaico dal 1934 al 1976. Questa donazione arricchisce in modo consistente un nucleo già importante di cartoni, creando un archivio importante per la storia del mosaico. I cartoni musivi, infatti, sono documenti della storia del mosaico pensati non solo per riprodurre le antiche iconografie, ma con l’esigenza di documentare il mosaico, e di farlo in modo esatto, ricalcando l’immagine antica tessera per tessera, a grandezza reale, riproducendone i colori nel modo più preciso possibile attraverso un’attenta ricerca delle cromie originali. Questa Mostra si pone come la prima di una serie di iniziative dedicate al Centenario della Scuola del Mosaico dell’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, Scuola aperta nel febbraio del 1924 dall’allora Direttore Conte Vittorio Guaccimanni e diretta dal celebre mosaicista Giuseppe Zampiga.

Renato Signorini nasce a Ravenna il 23 agosto 1908. Si diploma in Arte Decorativa all’ Istituto d’Arte di Firenze e in Mosaico all’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel 1929. Sul “Corriere Padano” del 24 luglio 1929 si legge: “La Scuola del Mosaico […] presenta una ricca collezione di fedelissime riproduzioni di mosaici locali e varie composizioni originali di ottima fattura e ottimo effetto. […] Fra i migliori allievi sono la sign.na Ines David e Renato Signorini” (tratto da “Da Azzaroni ai Signorini. La Storia del Mosaico ravennate”, a cura di Saturno Carnoli e Felice Nittolo, Ravenna, artgallery niArt 2010). Ines David sposerà Renato Signorini nel 1931. Insieme realizzeranno il mosaico dell’abside maggiore della cattedrale di San Giusto a Trieste su cartone del noto pittore Guido Cadorin. Negli anni ‘30 renato Signorini collabora intensamente con Cafiero Tuti insegnante di Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, divenendo fino alla morte, avvenuta nel 1999, uno dei maggiori mosaicisti ravennati. Nell’aprile ‘48 alla Scuola di Mosaico si affianca il Gruppo Mosaicisti dell’Accademia di Belle Arti formato da Giuseppe Salietti, Renato Signorini, Zelo Molducci, Antonio Rocchi, Lino Melano, Romolo Papa, Libera Musiani, Ines Morigi e Eda Pratella. Nel 1959 Signorini verrà chiamato ad insegnare Decorazione Pittorica nel neonato Istituto Statale d’Arte per il Mosaico di Ravenna. Nello stesso anno eseguirà i mosaici dai cartoni di Afro, Birolli, Saetti, Campigli, in occasione della Mostra di Artisti Contemporanei tenutasi nel refettorio della Basilica di San Vitale.

Giovanni Gardini curatore della Mostra è Presidente dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, per il quinquennio 2020/2025, Direttore della Raccolta Lercaro di Bologna, Vice Direttore del Museo Diocesano di Faenza, docente presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Rimini e Firenze dove tiene corsi di Iconografia e Archeologia Cristiana. È Docente a contratto di Cristianesimo e Beni Culturali presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna.

La mostra resterà aperta fino al 2 giugno compreso nei seguenti orari:

da martedì a sabato: 9.00-18.00

domenica e festivi: 10.00-19.00

lunedì chiuso

la biglietteria chiude un’ora prima

Aperture festive

25 aprile, 1° maggio, 2 giugno 2024