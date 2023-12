Nella seduta di ieri, martedì 5 dicembre, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno (scaricabile dal link) “Aumentare le campagne informative per garantire la libertà di scelta” presentato da Maria Gloria Natali, Fiorenza Campidelli, Francesca Impellizzeri del Pd, Chiara Francesconi del Gruppo misto, Giancarlo Schiano del Movimento 5 stelle e sottoscritto in corso di seduta anche da Andrea Vasi del Pri. L’ordine del giorno è stato modificato in sede di consiglio su richiesta di Nicola Grandi (Viva Ravenna) ed è stata aggiunta la frase “nel rispetto non solo della tutela della madre, ma anche quella della preziosa vita nascente”.

Sono intervenuti: Maria Gloria Natali (Pd), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Idio Baldrati (Pd), Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi), Chiara Francesconi (Gruppo misto), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Daniele Perini (Lista de Pascale), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Fiorenza Campidelli (Pd), Francesca Impellizzeri (Pd), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), l’assessora Livia Molducci, Cinzia Valbonesi (Pd), Andrea Vasi (Pri), Davide Buonocore (Lista de Pascale).