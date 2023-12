Al commissario Figliuolo raccontata anche la paura di chi ha subito l’alluvione e ora chiede sicurezza

Un sopralluogo molto importante per chiarire con i sindaci alcuni problemi emersi nel corso degli ultimi mesi. Così è stato giudicato l’incontro avvenuto oggi in Bassa Romagna con il commissario straordinario Figliuolo da parte delle istituzioni locali. Al commissario è stato chiesto di accelerare i percorsi burocratici per far arrivare alle famiglie e alle imprese gli indennizzi, di aumentare il personale in servizio agli enti locali, di velocizzare la fase di progettazione delle opere strategiche per la messa in sicurezza del territorio. Si è parlato molto infatti della paura che l’alluvione ha lasciato sulla comunità, sulle conseguenze psicologiche, che possono poi trasformarsi anche in conseguenze di altro tenore, qualora cittadini e imprese decidessero di abbandonare i vari comuni colpiti, alla ricerca di territori ritenuti più sicuri

I cantieri, tra somme urgenze e urgenze

Ripresa di frane, erosioni e rinforzi arginali, sicurezza della viabilità. Gli interventi di somma urgenza a Bagnacavallo sono in tutto 28, per 24 milioni 500mila euro circa (su 2023 e 2024). Nel territorio di Lugo se ne contano 108, per quasi 84 milioni; 15 a Sant’Agata Sul Santerno, per 26 milioni 700mila euro.

Quattro gli interventi urgenti sui corsi d’acqua, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Tre interessano Lugo, per un costo complessivo di 2 milioni 800mila euro (su 2023 e 2024): ripristino dell’officiosità idraulica e del consolidamento dei rilevati arginali e golenali nel Santerno, delle golene e degli argini franati in destra e sinistra del fiume dopo il pompaggio delle acque dal Canale Destra Reno e, infine, ripristino dell’officiosità dell’alveo del Santerno. Il quarto interessa il territorio di Sant’Agata sul Santerno (1 milione 300mila euro sul 2024): anche qui riguarda il ripristino dell’officiosità idraulica e del consolidamento di argini e golene nel Santerno.

Per quanto riguarda gli interventi urgenti sui collegamenti viari, 34 interessano il territorio di Lugo (per un ammontare di oltre 22 milioni di euro, tra il 2023 e il 2024), 14 riguardano Bagnacavallo (per 4 milioni 500mila euro) e 3 Sant’Agata sul Santerno (per 400mila euro circa). Più di 11 milioni, infine, servono per 5 ulteriori interventi a Lugo, 2 milioni 800mila euro per un intervento a Bagnacavallo e 6 milioni 500mila euro per 2 interventi a Sant’Agata sul Santerno.