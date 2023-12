L’Assemblea generale della CGIL Emilia-Romagna, riunitasi questa mattina al circolo Arci di San Lazzaro, ha eletto due nuove segretarie regionali, Isabella Pavolucci e Marinella Melandri, che prendono il posto di Maritria Coi e di Marina Balistrieri alle quali è stato tributato un grande ringraziamento e un affettuoso saluto. Presente ai lavori anche la segretaria nazionale Lara Ghiglione.

La proposta avanzata dal segretario generale della CGIL Emilia-Romagna Massimo Bussandri è stata approvata dai 167 votanti dell’Assemblea generale con 157 voti favorevoli (pari al 94 % dei consensi) 8 contrari e 2 schede bianche.

La nuova segreteria è composta quindi dal segretario generale Massimo Bussandri, Paride Amanti, Gianluca Zilocchi, Maurizio Lunghi e dai due nuovi ingressi, quello di Isabella Pavolucci, già segretaria generale Cgil Rimini, e di Marinella Melandri, già segretaria generale Cgil di Ravenna.

Marinella Melandri è nata a Fusignano nel 1966 e ha iniziato l’attività sindacale in Cgil nel 1997 seguendo per la Funzione Pubblica della Cgil i Comuni del Lughese e le Ipab. Successivamente è stata responsabile provinciale, sempre per la Fp Cgil, del comparto enti locali. Nel settembre del 2009 diviene segretaria generale della Fp Cgil Ravenna, incarico che ricopre fino al 2014, quando entra a fare parte della segreteria provinciale della Cgil di Ravenna. Nel dicembre 2020 viene eletta segretaria generale della Camera del lavoro di Ravenna, incarico che viene confermato nella scorso gennaio durante il settimo congresso della Cgil della provincia di Ravenna.

Isabella Pavolucci, è nata a Cesena il 5 ottobre 1974. Ha conseguito il diploma presso l’istituto alberghiero di Rimini nel 1992. Esperienze lavorative: lavoro stagionale per oltre 10 anni presso strutture alberghiere; dal ‘94 al ‘98 commessa presso oreficeria Iper Rubicone; dal 2001 al 2004 addetta alle attività di vendita presso supermercato Coop. Dal 2002 RSU Filcams in Coop; dal 3/5/2004 distacco legge 300 in Filcams, membro di segreteria fino al 25/11/11 e da questa data Segretaria generale della stessa categoria. Eletta in Segreteria Confederale dall’Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Rimini in data 08/11/2017.

Eletta Segretario Generale della Camera del Lavoro di Rimini in data 05/06/2019.